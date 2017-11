'Lealdade': livro de ex-chefe do FBI se mostra crítico com Trump

Washington 02/11/2017 | 14h47

O ex-diretor do FBI James Comey mostra mordacidade com o presidente Donald Trump em um livro de sua autoria que sairá à venda em maio de 2018, informou a editora Flatiron Books nesta quinta-feira (2).

Intitulado "A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership", Comey aponta contra o presidente que lhe exigiu lealdade, mas o demitiu em maio por conta do rumo que estava tomando a investigação do FBI sobre o suposto conluio de sua equipe de campanha com a Rússia para favorecer a sua vitória nas eleições de 2016.

"Preciso de lealdade, espero lealdade", pediu Trump a Comey durante um jantar particular na Casa Branca ocorrido em janeiro, uma semana depois do magnata imobiliário tomar posse como presidente, de acordo com o ex-diretor do FBI.

Em um memorando escrito após o jantar, Comey disse ter se sentido incomodado com a insistência do presidente e ter prometido "lealdade honesta".

Mas quando o então diretor do FBI dirigiu as investigações para supostas provas que demonstravam a relação entre membros da equipe eleitoral de Trump e autoridades russas, foi demitido pelo presidente em 9 de maio.

Esta manobra se voltou contra Trump, porque o Departamento de Justiça nomeou o ex-diretor do FBI Robert Mueller como procurador especial independente, autorizado a analisar se o presidente obstruiu a Justiça.

Pouco depois da demissão, um Trump furioso advertiu Comey no Twitter das consequências se vazasse à imprensa gravações de suas conversas.

O ex-diretor do FBI, que teve que comparecer ante o Congresso, respondeu: "espero que haja gravações".

Comey garantiu aos leitores "anedotas inéditas".

A editora, que provavelmente lhe pagou vários milhões de dólares, afirmou nesta quinta, ao revelar o título e a capa, que o livro "explora o que é uma liderança boa, ética e como toma decisões acertadas".

* AFP