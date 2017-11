Jornalista venezuelano desaparecido é encontrado ferido em estrada

Caracas 07/11/2017 | 06h12

Um jornalista que estava desaparecido há 72 horas na Venezuela foi encontrado na segunda-feira, ferido, na estrada que liga Caracas à cidade costeira de La Guaira, informou o maior sindicato de imprensa do país.

O repórter Jesús Medina "foi encontrado na estrada Caracas-La Guaira, seminu e agredido", informou no Twitter o Sindicato Nacional de Trabalhadores da Imprensa (SNTP), que publicou uma foto do jornalista com hematomas no rosto.

No domingo, o SNTP denunciou o desaparecimento de Medina, jornalista do portal dolartoday.com - forte crítico do governo e principal referência do mercado paralelo de divisas -, após a publicação de uma reportagem sobre irregularidades em uma penitenciária.

Medina foi levado na segunda-feira para uma unidade da Guarda Nacional para "verificar seu estado de saúde e prestar depoimento", de acordo com o sindicato.

Na quinta-feira, Medina publicou uma mensagem na qual denunciava intimidações.

"Atenção! Começam as ameaças contra minha família e minha pessoa pelas publicações da reportagem de Tocorón".

A matéria do jornalista contava com fotografias de uma suposta discoteca dentro da prisão, que abriga detentos considerados perigosos.

No dia 6 de outubro, Medina foi detido com um jornalista italiano e outro suíço depois de entrar em Tocorón, no estado de Aragua (norte). Dois dias depois foram liberados por ordem da Promotoria.

* AFP