Israel promete ajudar localidade das Colinas de Golã atacada por extremistas

Jerusalém 03/11/2017 | 10h17

O exército israelense publicou nesta sexta-feira um comunicado incomum de apoio a uma localidade do Golã sírio controlada pelas forças do presidente Bashar Al Assad e atacado nesta sexta-feira por extremistas.

O exército disse estar disposto a evitar que a localidade de Hader seja atacada ou ocupada, dentro de seu compromisso com a população drusa, majoritária no local, indicou o porta-voz do exército, general de brigada Ronen Manelis.

Nove pessoas morreram em Hader na explosão de um carro-bomba conduzido por um extremista da Frente Al-Nosra, segundo a agência de notícias Sana.

A explosão foi seguida de combates entre o exército sírio e o grupo extremista que dirige agora a coalizão Tahrir al Sham.

Hader já foi atacada em várias ocasiões por extremistas e grupos rebeldes.

* AFP