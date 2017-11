Israel está disposto a cooperar com sauditas para 'enfrentar Irã'

Jerusalém 16/11/2017 | 14h07

Israel está disposto a cooperar e trocar informações com a Arábia Saudita para "enfrentar o Irã", declarou chefe do Estado-Maior israelense, Gadi Eisenkot, em uma entrevista ao site Elaph, publicada nesta quinta-feira.

"Estamos dispostos a compartilhar nossa experiência e informações dos serviços de inteligência com os países árabes moderados para enfrentar o Irã", disse o tenente-general Eisenkot a este site fundado por um empresário saudita e com sede no Reino Unido.

"Estamos dispostos a compartilhar informações, se necessário", insistiu, respondendo perguntas sobre se Israel compartilhou informações com a Arábia Saudita.

Uma autoridade do exército de Israel confirmou à AFP as afirmações do oficial e explicou que a entrevista - realizada em Tel Aviv por um correspondente do site - foi a primeira de um chefe Estado-Maior em exercício a um meio de comunicação árabe.

Essas declarações ocorrem em um contexto de tensões entre os dois rivais regionais, a Arábica Saudita sunita e o Irã xiita.

A Arábia Saudita não possui relações diplomáticas com Israel. O Irã, por outro lado, é o maior inimigo de Israel.

Os líderes israelenses asseguram que a emergência do Irã e a preocupação que ele gera estão criando novos interesses comuns. Também sugerem que esta situação poderia envolver uma reconfiguração diplomática em uma região onde apenas dois países árabes (Egito e Jordânia) têm acordos de paz com Israel.

* AFP