Irã respeita seus compromissos em acordos nucleares, anuncia AIEA

Viena 13/11/2017 | 13h17

O Irã está respeitando seus compromissos no âmbito do acordo nuclear concluído com as principais potências mundiais em 2015 - aponta um relatório trimestral da AIEA divulgado nesta segunda-feira (13), um mês depois da recusa do presidente americano, Donald Trump, de "certificar" esse cumprimento.

A agência atesta, em especial, que Teerã não ultrapassou os limites autorizados para enriquecimento, tampouco acumulou reservas ilegais de água pesada, ou de urânio pouco enriquecido.

A notificação surge após Trump se recusar a continuar "certificando" este acordo, o qual, segundo ele, permite apenas adiar "por um curto período" o acesso do Irã à arma atômica.

O Congresso americano deve decidir, nas próximas semanas, se julga necessário restabelecer as sanções suspensas depois que Teerã aceitou limitar seu programa nuclear. Em caso positivo, isso seria uma anulação do acordo.

* AFP