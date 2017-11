Irã acusa Arábia Saudita de falsear a realidade sobre disparo de míssil iemenita

Teerã 07/11/2017 | 11h47

O Irã considerou "contrárias à realidade" as afirmações do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que acusou Teerã de "agressão militar direta" após o disparo de um míssil dos rebeldes huthis contra o território saudita.

"As afirmações dos responsáveis sauditas são contrárias à realidade", disse o ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohamad Javad Zarif, em uma conversa telefônica com seu homólogo britânico Boris Johnson, indicou o porta-voz do ministério Bahram Ghassemi.

* AFP