Indonésio mata cobra com as mãos e vira herói nas redes sociais

Jacarta 23/11/2017 | 06h07

Um indonésio virou herói nas redes sociais depois de matar com as mãos uma cobra encontrada em um trem lotado, para o fascínio dos passageiros que gravaram a cena com seus celulares.

O trem, que viajava entre Jacarta e Bogor, localidade ao sul da capital, fez uma parada de emergência quando a cobra foi localizada em um dos bagageiros.

As imagens divulgadas pelos passageiros mostram o momento em que o homem sobe em um dos assentos para chegar até o porta-bagagens, segura a cobra pela cauda e bate a cabeça do animal contra o chão.

Aparentemente, o réptil morreu de maneira imediata, diante dos olhares atentos dos passageiros.

As autoridades não informaram qual era a espécie, nem se a cobra era venenosa. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Empresa de Ferrovias Indonésias (KCI), o réptil teria escapado da mala de um passageiro.

"Lamentamos o incidente e pedimos desculpas aos passageiros que foram afetados", declarou uma fonte da KCI.

Nas zonas rurais da Indonésia é comum observar animais de todo tipo nos transportes públicos, mas estão proibidos nos trajetos urbanos.

* AFP