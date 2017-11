Incêndio devasta complexo arqueológico milenar no Peru

Lima 13/11/2017 | 06h07

Um incêndio destruiu no domingo um mural de 2.000 anos e grande parte dos vestígios de um complexo arqueológico no norte do Peru, anunciou o diretor do Museu Tumbas Reais de Sipán, Walter Alva.

"Recebi a lamentável e trágica notícia de um incêndio que destruiu o monumento arqueológico de Ventarrón", afirmou Alva em um comunicado.

Ventarrón é considerado a expressão arquitetônica primordial do norte do Peru, que abrigava, segundo o arqueólogo, "a pintura mural mais antiga da América".

O fogo destruiu vasos de cerâmica, murais de mais de 2.000 anos e informações documentais do Complexo Arqueológico Ventarrón em Pomalca, na região de Lambayeque.

O incêndio foi iniciado por funcionários da empresa agroindustrial Pomalca, que queimaram um campo de cana-de-açúcar.

"Estamos perdendo um monumento excepcional e único em seu gênero. Espero que investiguem e estabeleçam responsabilidades. Posso apenas expressar minha indignação tristeza com esta perda irreparável", destacou Alva.

Os bombeiros informaram que conseguiram controlar o incêndio em 95%. Funcionários do Ministério Público devem visitar a região e examinam a possibilidade de responsabilizar a direção da empresa Pomalca.

O ministério da Cultura condenou qualquer ato contra o patrimônio cultural e pediu uma investigação.

Especialistas viajaram a Ventarrón para examinar os danos.

O sítio arqueológico de Ventarrón é um templo de 4.500 anos que fica do lado oeste das encostas de mesmo nome e tem pinturas murais.

* AFP