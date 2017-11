Incêndio atinge sede do serviço de espionagem russo

Moscou 08/11/2017 | 14h55

Um incêndio foi declarado nesta quarta-feira na sede do serviço de espionagem russo, SVR, em Moscou, indicou um porta-voz da agência à AFP.

"Há um incêndio no lugar", disse o funcionário, pedindo anonimato e recusando-se a dar mais detalhes.

De acordo com a agência de imprensa russa Interfax, o incêndio ocorreu no porão do prédio e várias pessoas estão desaparecidas.

Os bombeiros socorreram duas pessoas, de acordo com a mesma fonte.

O SVR é o sucessor da KGB , o serviço de espionagem soviético.

Após o fim da URSS, as atividades da KGB foram divididas entre duas agências, o SVR (Serviço de Inteligência Externa) e o FSB (Serviço Federal de Segurança), encarregado de inteligência na Rússia e contra-espionagem.

* AFP