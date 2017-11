Inaugurada no Canadá primeira autoestrada do Ártico

Inuvik 15/11/2017 | 20h17

A primeira autoestrada transitável em todas as temporadas que leva ao Ártico canadense foi oficialmente inaugurada nesta quarta-feira (15).

"Este é um dia histórico para o Canadá", disse o ministro de Infra-estrutura, Amarjeet Sohi.

"Nosso país está conectado por uma estrada, pela primeira vez, de costa a costa", disse, referindo-se aos oceanos Atlântico, Pacífico e Ártico.

A nova autoestrada liga Tuktoyaktuk, no oceano Ártico, a locais do sul do país.

Sohi, ao lado de vários outros ministros e da governadora geral Julie Payette, assistiram à cerimônia de corte da fita debaixo de neve.

A nova estrada, de 145 quilômetros, nos Territórios do Noroeste, substitui uma rodovia sazonal, e liga a região com o restante do sistema de autoestradas do Canadá.

* AFP