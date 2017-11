Homem sobrevive graças a transplante de pele do irmão gêmeo

Paris 23/11/2017 | 08h17

Um homem que estava com queimaduras em 95% do corpo foi salvo, graças ao transplante de pele de seu irmão gêmeo, uma conquista sem precedentes de acordo com médicos franceses.

"É a primeira vez que realizamos um transplante de pele entre gêmeos em 95% do corpo", disse à AFP o médico Maurice Mimoun, diretor da unidade de cirurgia plástica no hospital Saint-Louis de Paris.

Até agora, no mundo haviam sido registrados dois casos de transplante entre gêmeos de até 68% da superfície do corpo, segundo o cirurgião.

Em seu estado, a probabilidade de sobrevivência de Franck, de 33 anos, era quase nula.

A vantagem desta pele transplantada é que nunca será rejeitada pelo corpo e, portanto, não precisa de um tratamento imunossupressor, posto que os gêmeos idênticos têm o mesmo capital genético, segundo os médicos.

Em 27 de setembro de 2016, Franck foi admitido no hospital após sofrer um acidente trabalhista.

Os médicos descobriram que ele tinha um gêmeo homozigoto (do mesmo óvulo). Franck passou por uma dezena de operações. No momento, o paciente, que voltou a caminhar, já está em casa e segue um programa de reabilitação em uma clínica, de acordo com Mimoun.

