Homem armado mata quatro pessoas na Califórnia

Los Angeles 14/11/2017 | 22h42

Ao menos quatro pessoas morreram e dez ficaram feridas, entre elas crianças, nesta terça-feira (14) em um tiroteio em vários lugares da Califórnia, informaram as autoridades.

O assistente do xerife do condado de Tehama, Phil Johnston, explicou em coletiva de imprensa que o atirador foi abatido pela polícia depois do tiroteio.

O incidente começou por volta das 08H00 em uma casa deste condado e continuou em vários pontos dessa comunidade, incluindo a escola primária da região.

Segundo Johnston, não há crianças entre os mortos.

"Ficou muito claro que se tratava de um indivíduo que disparava de forma aleatória", apontou.

Um menor de idade foi baleado na escola, informou. Outro foi ferido, mas não corre risco de vida. Ele foi atingido quando estava no carro com sua mãe, que também foi ferida sem gravidade.

O assistente do xerife explicou que o agressor, que ainda não foi identificado, deu início ao tiroteio depois de roubar um veículo no qual se acidentou posteriormente. Depois disso, robou um segundo automóvel e foi abatido em uma troca de tiros com a polícia.

Brian Flint, que mora na região, disse a um jornal local que o atirador era seu vizinho, um ex-presidiário de cerca de 50 anos, que matou seu companheiro de apartamento.

"Ele esteve atirando muito" nos últimos dias, "centenas de disparos com grandes carregadores". "Percebemos que este cara estava louco e que era uma ameaça", declarou Flint ao jornal Redding Record Searchlight.

Salvador Tello, outro morador da região, disse ao Redding Record Searchlight que "viu uma mulher morta na rua e seu marido ferido junto a ela".

Outra testemunha, Casey Burnett, revelou que o agressor "dirigia e atirava de dentro do carro".

Phil Johnston informou à imprensa que foram recuperadas três armas na cena do crime: um fuzil semiautomático e duas armas curtas.

Segundo o oficial, o atirador atacou as pessoas de forma aleatória, em diversos locais.

"Sei que retiramos pelo ar alguns estudantes, sei que a escola foi liberada, eu sei que temos crianças que estavam na escola em um local seguro, agora".

Johnston acrescentou que cerca de cem policiais foram mobilizados diante do incidente.

O Redding Record Searchlight assinalou que entre os feridos está um menino de seis anos atingido por dois tiros, e outra criança atingida na perna.

O jornal revelou ainda que o atirador se refugiou em um prédio antes de ser morto pela polícia.

Katrina Gierman, que mora próximo à escola, disse ao jornal que escutou os tiros e se escondeu em casa com seu bebê recém-nascido. "Tenho o direito de portar armas e vou proteger meu filho se for preciso".

A escola Rancho Tehama está nos arredores de Corning, um povoado de 8 mil habitantes dedicado à produção de azeite de oliva e situado 160 km ao norte de Sacramento, capital da Califórnia.

O tiroteio ocorre dez dias após outro incidente, no qual um homem abriu fogo contra fiéis em uma igreja do Texas matando 26 pessoas, em mais um incidente envolvendo armas de fogo nos Estados Unidos.

Ao menos 33 mil pessoas morrem anualmente nos Estados Unidos em incidentes com armas de fogo, sendo dois terços suicídio, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças.

Nesta terça-feira, familiares das vítimas do tiroteio na escola Sandy Hook em Connecticut (nordeste), que em 2012 deixou 20 crianças e seis adultos mortos, voltaram aos tribunales para que a justiça responsabilize os fabricantes de armas pelo massacre.

* AFP