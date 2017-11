Hezbollah tem "controle total" do Líbano, diz chanceler de Bahrein

Cairo 19/11/2017 | 15h27

O ministro de Relações Exteriores do Bahrein afirmou neste domingo que o Líbano está sob o "controle total" do movimento xiita Hezbollah, apoiado pelo Irã, em um discurso durante uma reunião da Liga Árabe convocada pela Arábia Saudita.

"A República libanesa, apesar de nossas relações com ela como nação árabe irmã [...] está sob o controle total deste partido terrorista", afirmou o xeque Jalid bin Ahmed Al Jalifa, em referência ao poderoso movimento xiita.

"O maior braço do Irã na região neste momento é o braço terrorista Hezbollah", acusou o xeque Jalid.

O ministro pediu a países como Líbano, "nos quais o Hezbollah é um sócio do governo, que asumam sua responsabilidade".

A Arábia Saudita convocou esta reunião de ministros das Relações Exteriores na sede da Liga Árabe, no Cairo, para debater as "violações" cometidas pelo Irã depois da interceptação de um míssil perto de Riad em 4 de novembro, um ataque reivindicado pelos rebeldes xiitas huthis do Iêmen.

* AFP