Hamas cede o controle da fronteira de Gaza com o Egito à Autoridade Palestina

O movimento islamita Hamas, no poder na Faixa de Gaza, cedeu nesta quarta-feira à Autoridade Palestina o controle do ponto de passagem entre o território palestino e o Egito.

O ministro de Fronteiras da Autoridade Palestina, Nazmi Mouhanna, e seu colega do Hamas assinaram nesta quarta-feira o acordo que permite a transferência de responsabilidade, que faz parte do acordo de reconciliação concluído em 12 de outubro por Hamas e Al-Fatah, as duas principais forças palestinas.

Na fronteira entre Gaza e Israel um fotógrafo da AFP constatou o desmantelamento das instalações do Hamas.

No terminal de Rafah, na fronteira com o Egito, bandeiras palestinas e egípcias foram hasteadas ao lado de grandes fotos dos presidentes palestino e egípcio, Mahmud Abbas e Abdel Fattah al-Sisi.

Funcionários da Autoridade Palestina assumirão o controle total da fronteira, informou à AFP Hisham Adwan, diretor de informação da administração de fronteiras do Hamas.

O acordo de reconciliação negociado no Egito estabelece que a Autoridade Palestina, entidade reconhecida pela comunidade internacional que prefigura um futuro Estado palestino independente, deve assumir o controle total de Gaza até 1 de dezembro.

O Hamas assumiu o poder na Faixa de Gaza em junho de 2017, após confrontos com os integrantes do Al-Fatah, seu rival político dirigido por Abbas.

