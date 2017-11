Grande explosão na China faz dois mortos

Ningbo 26/11/2017 | 12h37

Uma forte explosão, neste domingo (26), em uma cidade portuária no leste da China resultou no desmoronamento de edifícios e deixou ao menos dois mortos, informaram as autoridades.

A explosão ocorreu por volta das 9h00 (23h00 de sábado no horário de Brasília) em um "terreno vazio" na cidade portuária de Ningbo, na província de Zhejiang, e deixou pelo menos "dois mortos e duas pessoas gravemente feridas", informou a polícia local.

"Dezesseis pessoas que sofreram ferimentos de menor gravidade seguem hospitalizadas, enquanto outros feridos puderam retornar às suas casas", disse a fonte.

A televisão estatal CCTV havia relatado "dezenas de feridos" e exibiu imagens de homens carregando vítimas, carros deformados, fumaça cinza e detritos espalhados por dezenas de metros.

A explosão causou o desabamento de edifícios vizinhos, criou enormes buracos em algumas paredes, explodiu as grades de ferro de lojas e quebrou janelas num raio de um quilômetro, indicou a emissora pública, citando testemunhas.

Não há pessoas nos escombros, garantiu a CCTV, sugerindo que o número de perdas humanas deveria permanecer limitado.

Durante a explosão, muitas pedras foram projetadas nos arredores deste "canteiro onde muitos edifícios estavam sendo demolidos", de acordo com o jornal Xinjing Bao, que cita vizinhos.

Uma investigação está em andamento para determinar as causas do incidente, informou a polícia local.

As explosões são frequentes na China, especialmente em indústrias e canteiros de obras, onde as regras de segurança são muitas vezes ignoradas.

Em 2016, uma explosão numa canalização de uma central de energia matou 21 pessoas no centro do país. Em 2015, explosões em instalações químicas na área portuária da cidade de Tianjin (norte) mataram 165 pessoas, causando mais de US$ 1 bilhão em danos.

* AFP