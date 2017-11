Governo paquistanês pede para exército restaurar ordem em Islamabad

Islamabad 25/11/2017 | 14h22

O governo do Paquistão recorreu ao exército para restaurar a ordem em Islamabad, onde a violência entre a polícia e os manifestantes islâmicos que bloqueavam a capital deixou, neste sábado (25), pelo menos um morto e 140 feridos, anunciou o Ministério de Interior.

"O governo (...) autoriza a aplicação de um número suficiente de tropas do exército paquistanês (...) em apoio ao poder civil" para "manter a ordem no território de Islamabad, com efeito a partir de 25 de novembro, e até nova ordem", afirma.

* AFP