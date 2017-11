Governo chinês bloqueia Skype

Xangai 22/11/2017 | 08h32

As autoridades chinesas obrigaram a retirada do Skype da App Store, a loja de aplicativos da Apple - anunciou a empresa americana.

"O Ministério de Segurança Pública nos comunicou que uma série de aplicativos de VoIP [voz pela Internet] não cumpre a lei local e que, em consequência, foram retiradas da App Store na China", disse a Apple em um comunicado transmitido por e-mail.

"Esses aplicativos continuam disponíveis em todos os demais mercados, onde fazemos negócios", acrescentou a empresa, sem especificar as leis chinesas que teriam sido violadas.

O Skype também está indisponível nos principais sites chineses para baixar aplicativos para Android e se soma a essa longa lista negra na China. Este ano, o governo reforçou seu controle da Internet, obrigando as companhias, entre outros pontos, a armazenar seus dados no país.

Em outubro, durante o Congresso do Partido Comunista que consolidou o poder do presidente chinês, Xi Jinping, o serviço de mensagens WhatsApp também foi afetado. Tanto Skype quanto WhatsApp permitem comunicações encriptadas que burlam o controle do governo.

Em agosto, a Apple já havia retirado de sua App Store chinesa os aplicativos do tipo VPN, que permitem ter acesso a sites bloqueados pelas autoridades.

"Gostaríamos de não retirar os aplicativos, mas, assim como em outros países, cumprimos as leis do lugar onde fazemos negócios", declarou na época o presidente da Apple, Tim Cook.

