GB: Polícia dá por encerrado incidente em Oxford Circus

Londres 24/11/2017 | 17h32

A estação de metrô de Oxford Circus, em Londres, reabriu ao público nesta sexta-feira (22) à tarde depois que a Polícia não encontrou vestígios de suspeitos ou disparos dos quais havia sido avisada pouco antes.

"Não identificamos nenhum vestígio de suspeitos, evidências de disparos, ou vítimas", informou a Polícia Metropolitana em comunicado, dando por encerrado o alarme.

As estações de Oxford Circus e Bond Street "reabriram e todos os trens estão parando normalmente", anunciou a empresa de transporte público municipal.

Este ano o Reino Unido sofreu cinco atentados e está no segundo grau na escala de ameaça terrorista manejada pelas autoridades.

A Polícia explicou que recebeu avisos de disparos na estação de Oxford Street pouco antes das 17h00 locais (15h00 de Brasília) e que respondeu a eles "como se fosse um incidente terrorista".

"A Polícia respondeu ao incidente como se fosse terrorista", explicou a Polícia Metropolitana, detalhando que respondeu "a vários avisos de disparos" na estação e que "não foram localizadas vítimas".

A Polícia do Transporte Público (BTP) anunciou ter conhecimento de que uma mulher teria sofrido um ferimento leve "quando saía da estação de Oxford Circus".

"Não há nenhuma outra informação de vítimas", acrescentou a BTP em sua conta no Twitter.

Testemunhas contaram que as pessoas correram para fora da estação e fugiram da área, a principal zona comercial da capital britânica, sempre lotada, especialmente na temporada pré-natalina.

"As pessoas começaram a gritar. Me empurraram para dentro de uma loja, caí no chão. Não sabíamos o que estava acontecendo, foi um pesadelo. Fico feliz que ninguém tenha sido atingido", contou à AFP Ahlam Ibrahim, uma londrina do bairro de Chelsea que estava fazendo compras.

Nina e Stanislas, um casal de parisienses que está de férias em Londres, falaram com a AFP depois de sair da loja onde se abrigaram, como foi pedido pelas forças de segurança.

"Estávamos caminhando e vimos pessoas correndo, diziam que era um atentado terrorista", disse Stanislas. "Havia pânico".

A Polícia fechou ao tráfego durante duas horas as grandes avenidas de Regent Street e Oxford Circus, já adornadas com luzes natalinas, cujos estabelecimentos comerciais realizavam nesta sexta, como em muitos locais do mundo, a Black Friday.

O Corpo de Bombeiros também foi ao local com "três caminhões e 15 bombeiros".

* AFP