GB: Polícia dá por encerrado incidente em Oxford Circus

Londres 24/11/2017 | 16h32

O incidente que mobilizou a Polícia londrina em plena Black Friday na Oxford Street, grande artéria comercial de Londres, "terminou", anunciaram autoridades em um comunicado.

Após terem tratado o incidente como se fosse um ato de terrorismo em um primeiro momento, as forças de ordem informaram um pouco mais tarde que não encontraram "nenhum vestígio de disparos, nem de suspeitos, nem de vítimas", e declararam finalmente que deixariam o local.

Na tarde desta sexta-feira (24), a Polícia havia respondido a avisos de disparos na estação de metrô de Oxford Street, em Londres, "como se fosse um incidente terrorista", explicaram as autoridades no Twitter.

"A Polícia respondeu ao incidente como se fosse terrorista", reforçou a Polícia Metropolitana, informando ter respondido "a vários avisos de disparos" na estação e que "não foram localizadas vítimas".

As forças de ordem chegaram a pedir prudência à população. "Se você está em Oxford Street, entre em um imóvel", destacou um comunicado da Polícia Metropolitana.

A Polícia do Transporte Público britânico (BTP) anunciou ter conhecimento de que uma mulher teria sofrido um ferimento leve "quando saía da estação de Oxford Circus".

"Não há nenhuma outra informação de vítimas", acrescentou a BTP em sua conta no Twitter.

Testemunhas contaram ter visto pessoas correndo para fora da estação e fugindo da área, a principal zona comercial da capital britânica, sempre lotada, especialmente na temporada pré-natalina.

A Polícia fechou ao tráfego as grandes avenidas de Regent Street e Oxford Circus, já adornadas com luzes natalinas, cujos estabelecimentos comerciais realizavam nesta sexta, como em muitos locais do mundo, a Black Friday.

As estações de Oxford Circus e Bond Street, uma das com maior afluência de pessoas em Londres, foram fechadas em resposta ao incidente.

"A estação de Oxford Circus está fechada enquanto investigamos um incidente", explicou a Autoridade Municipal do Transporte Público (TfL), afirmando que os trens não estavam parando na estação.

O Corpo de Bombeiros também foi ao local com "três caminhões e 15 bombeiros".

* AFP