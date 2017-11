França: boneca real 'para adultos' é leiloada por 16 mil euros

Lyon 24/11/2017 | 18h02

Uma boneca pouco comum da corte de Luís XVI, com seios fartos e o sexo marcado debaixo da saia de tafetá, alcançou em um leilão nesta sexta-feira (22) o valor de 16 mil euros, indicou a Casa Ivoire de Lyon (leste da França).

Este curioso objeto de 36 centímetros de altura, fabricado para o círculo de cortesãs e destinado à educação sexual dos jovens da corte, tinha valor estimado entre 2.000 e 5.000 euros.

O comprador é um colecionador privado francês.

Estas bonecas, brinquedos para os adultos que representam o espírito e a moda do fim do Antigo Regime, foram dispersas ou se perderam com a Revolução.

"Trata-se de uma boneca fora da norma. Este tipo de objeto geralmente não atravessa os séculos", explicou à AFP Rémy Rousselot, da casa de leilões.

François Theimer, autor de um livro de referência sobre o tema, "As bonecas reais nos tempos da corte de Luís XVI", detalha somente cerca de 30 peças similares. Conta que uma das maiores coleções, de uma colecionadora americana, acabou destruída por um incêndio.

Junto com este objeto figuravam 200 bonecas clássicas do século XIX.

* AFP