Forças iraquianas retomam do EI o posto de fronteira com a Síria

Bagda 03/11/2017 | 09h32

As forças iraquianas retomaram nesta sexta-feira um importante posto de fronteira entre Iraque e Síria, no coração de um território ainda sob controle do grupo extremista Estado Islâmico (EI), anunciou o Comando Conjunto de Operações (JOC).

"As forças iraquianas retomaram o controle total do posto de fronteira de Huseiba, em Al-Qaim, que leva à cidade síria de Abu Kamal", anunciou o JOC em um comunicado.

As tropas do Iraque avançam em direção a Al-Qaim, uma cidade desértica no meio de um território ainda controlado pelos jihadistas.

ak/sbh/iw/pc.zm/fp

* AFP