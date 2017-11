Habbaniyah 03/11/2017 | 06h02

As forças iraquianas entraram nesta sexta-feira em Al-Qaim, centro do último reduto do grupo Estado Islâmico (EI) no Iraque, anunciaram comandantes do exército.

Divisões do exército e das forças antiterroristas "iniciaram o ataque no centro de Al-Qaim", afirmou à AFP o general Nomane al-Zobai, comandante da 7ª Divisão do exército iraquiano.

* AFP