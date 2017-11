Forças Armadas do Zimbábue anunciam detenções de pessoas ligadas a Mugabe

Harare 17/11/2017 | 07h22

As Forças Armadas de Zimbábue, que controlam a capital Harare, anunciaram nesta sexta-feira a detenção de várias pessoas ligadas ao presidente Robert Mugabe, com quem estão discutindo sobre "a próxima etapa".

"Queremos informar a nação que aconteceram avanços significativos na operação anticorrupção no partido Zanu-PF do presidente Mugabe", afirma um comunicado das Forças Armadas publicado no jornal estatal The Herald.

"Prendemos vários criminosos e outros estão foragidos", completa o texto.

"Atualmente estamos discutindo com o comandante em chefe (Mugabe) sobre a próxima etapa e informaremos o resultado das discussões quando possível", afirma o comunicado militar.

O ex-vice-presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, cuja destituição em 6 de novembro provocou o golpe de Estado das Forças Armadas contra Mugabe, retornou ao Zimbábue, informaram fontes de sua equipe.

"Sim. Retornou", disse uma fonte próxima a Mnangagwa, vinculada aos militares, que pediu anonimato.

* AFP