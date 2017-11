Filha de ex-presidente de Angola é destituída de estatal petrolífera

Luanda 15/11/2017 | 12h02

O novo presidente angolano, João Lourenço, anunciou nesta quarta-feira (15) a demissão da presidente da companhia petrolífera nacional, Isabel dos Santos, filha do ex-chefe de Estado José Eduardo dos Santos e símbolo do nepotismo do regime.

Lourenço decidiu "retirar do cargo os membros do conselho de administração" da Sonangol, indicou a presidência em um decreto emitido à imprensa.

Apelidada de "princesa", Isabel dos Santos, de 44 anos, assumiu a direção da companhia em 2016, em grandes dificuldades financeiras desde a queda dos preços do petróleo há três anos.

A nomeação desta mulher, apontada pela revista Forbes como a mais rica da África, provocou críticas dos opositores de seu pai, acusado de privatizar a economia do país em benefício de um punhado de parentes.

Sucessor de José Eduardo dos Santos, que governou Angola por trinta e oito anos, João Lourenço assumiu o comando do país em setembro após a vitória de seu partido nas eleições gerais de agosto de 2017.

Durante a campanha eleitoral, Lourenço prometeu reviver a economia do país, afetada por uma grave crise, e lutar contra a corrupção.

Isabel dos Santos será substituída pelo ex-Secretário de Estado para o Petróleo Carlos Saturnino, de acordo com o decreto presidencial.

* AFP