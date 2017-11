FBI tenta acessar celular de agressor do Texas

Sutherland Springs 07/11/2017 | 19h40

O FBI (a Polícia Federal americana) tem o celular do homem que matou 26 pessoas em uma igreja do Texas, mas ainda não conseguiu acessar seus aplicativos.

O agente especial do FBI Christopher Combs disse, nesta terça-feira (7), que o telefone foi enviado à sede do FBI em Quantico, na Virgínia, e se declarou confiante de que os profissionais vão conseguir acessar o aparelho.

"Até o momento, não conseguimos entrar no telefone", admitiu.

Combs indicou que uma maior encriptação e proteção de senhas em celulares já causou problemas ao FBI no passado.

O caso mais conhecido envolveu o iPhone do agressor de San Bernardino, na Califórnia, em dezembro de 2015, quando o FBI levou a Apple à Justiça para que ela fornecesse acesso ao aparelho.

O agressor do Texas, Devin Kelley, sabia que sua sogra, com quem estava brigado, frequentava a igreja que foi cenário da matança, e tinha lhe enviado "mensagens ameaçadoras", segundo Freeman Martin, do departamento de Segurança pública estadual.

* AFP