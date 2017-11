Explosão que deixou dois mortos na China teve origem em fossa séptica

Ningbo 27/11/2017 | 10h18

A explosão de domingo em Ningbo, grande cidade portuária da China, que deixou dois mortos e vários feridos, teve origem em uma fossa séptica, anunciaram as autoridades.

A detonação aconteceu em um terreno baldio de Ningbo, na província de Zhejiang. Foi tão forte que foi ouvida a mais de 10 quilômetros de distância, derrubou edifícios abandonados e quebrou as janelas dos prédios residenciais próximos.

O balanço mais recente divulgado pelas autoridades mencionava dois mortos, dois desaparecidos e 19 feridos, quatro deles em estado grave.

A polícia confirmou em um comunicado que o ponto de origem da explosão foi uma fossa séptica em um terreno baldio.

As fossas sépticas podem acumular metano e sulfeto de hidrogênio, gases altamente inflamáveis.

As autoridades isolaram os edifícios destruídos e investigam as causas do incidente nesta cidade ao sul de Xangai.

A prefeitura informou que o terreno em que aconteceu a explosão era um descampado, enquanto a imprensa estatal indicou que era uma zona de demolição.

* AFP