Exército sírio retoma controle total de Deir Ezzor

Damasco 03/11/2017 | 07h52

O exército sírio assumiu o controle total da cidade de Deir Ezzor, capital da região de mesmo nome, último grande centro urbano com presença do Estado Islâmico (EI) na Síria, anunciou a televisão estatal síria.

"O exército anuncia ter tomado o controle total da cidade de Deir Ezzor", no leste da Síria, anunciou a emissora.

A queda da última grande cidade sob controle dos extremistas foi anunciada na quinta-feira pela ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

A cidade "foi completamente liberada", afirmou a agência oficial síria SANA.

As unidades de Engenharia do exército sírio atuam para neutralizar as minas e outros artefatos explosivos espalhados pelo EI na cidade, de acordo com a imprensa estatal.

Um correspondente da AFP na cidade observou muitos danos materiais nos bairros conquistados pelo exército, com edifícios em colapso ou com as fachadas totalmente destruídas.

As ruas estão bloqueadas pelas trincheiras criadas pelos jihadista.

A perda de Deir Ezzor é um duro golpe para o EI, que nas últimas semanas sofreu várias derrotas na Síria e no Iraque, onde já não controla nenhuma cidade importante.

Em outubro, o EI foi expulso de Raqa, considerada sua capital na Síria.

Deir Ezzor, capital da província de mesmo nome, rica em petróleo e na fronteira com o Iraque, era a última grande cidade síria sob controle do EI.

A província de Deir Ezzor é cenário de uma dupla ofensiva antijihadista.

Ao oeste do rio Eufrates avançam as tropas governamentais, que seguem para a localidade de Bukamal, na fronteira com o Iraque, com o apoio aéreo da Rússia.

Ao longo da margem leste se deslocam as Forças Democráticas Sírias (FDS), aliança curdo-árabe apoiada pelos Estados Unidos.

* AFP