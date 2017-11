Exército retoma cidade síria de Deir Ezzor, sob controle do EI (OSDH)

Beirute 02/11/2017 | 19h02

O exército sírio, apoiado por seu aliado russo, retomou a cidade de Deir Ezzor, que estava nas mãos do grupo extremista Estado Islâmico (EI), informou nesta quinta-feira (2) o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

A informação ainda não foi confirmada por fonte oficial, mas a imprensa oficial síria havia anunciado o registro de um importante avanço do exército nesta cidade do leste do país, capital de uma rica província petroleira, fronteiriça com o Iraque.

"As forças do regime e seus aliados [...], com o apoio da aviação russa, retomaram o controle total da cidade de Deir Ezzor", informou o OSDH, com sede no Reino Unido.

"Os combates terminaram e foram realizadas operações de retiradas de minas", afirmou o diretor da OSDH, Rami Abdel Rahman.

A OSDH e os meios oficiais sírios haviam indicado antes que as tropas sírias arrebataram outros três bairros dos jihadistas e uma fonte militar havia informado que controlavam 80% da cidade.

* AFP