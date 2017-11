Ex-diretor do FMI Rodrigo Rato será julgado por fraude na Espanha

Madri 17/11/2017 | 16h37

O ex-diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) Rodrigo Rato será julgado na Espanha por fraude em investimentos e falsificação de contas pelo caso da abertura de capital do Bankia, em 2011, anunciou nesta sexta-feira (17) a Justiça espanhola.

Rato, que dirigia o banco então, será julgado com outros 31 ex-dirigentes da entidade, que faliu após entrar na bolsa, obrigando o Estado a nacionalizá-lo para ser salvo.

A Procuradoria anticorrupção da Espanha pediu, em junho, cinco anos de prisão para Rato, considerando que o ex-presidente e outros três ex-dirigentes do banco "tiveram responsabilidade especial para que a oferta do Bankia na bolsa acontecesse escondendo dos investidores a informação essencial acerca da verdadeira situação patrimonial" da instituição.

O Bankia, criado em 2011 a partir da fusão de sete caixas de investimento, foi lançado na bolsa com alarde por Rato, que dirigiu o FMI entre 2004 e 2007 e foi ministro da Economia espanhola entre 1996 e 2004.

No ano seguinte, as contas do Bankia se provaram catastróficas, e sua cotação na bolsa caiu mais de 80%, arruinando milhares de pequenos acionistas.

Essa situação, junto com as consequências da crise econômica, levaram a um resgate do setor bancário espanhol, por meio de um empréstimo europeu de mais de 41 bilhões de euros, dos quais 22 bilhões eram destinados exclusivamente ao Bankia.

Rodrigo Rato já foi condenado a quatro anos e meio de prisão por seu papel à frente do Bankia em fevereiro, por causa da emissão de cartões de crédito cujos titulares - especialmente dirigentes do banco - podiam usar com discrição e sem declarar as rendas extras.

Atualmente, ele está em liberdade, à espera de seu julgamento na apelação.

* AFP