EUA pede para UE e Reino Unido dialogarem logo sobre Brexit

Washington 28/11/2017 | 16h02

Os Estados Unidos disseram nesta terça-feira (28) que não querem interferir nas negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, mas pediram para as duas partes tentarem resolver rapidamente o assunto.

"Os Estados Unidos vão manter sua antiga relação especial com o Reino Unido, mas ao mesmo tempo manterão uma forte relação com a UE, para além da solução do Brexit", disse o secretário de Estado, Rex Tillerson.

"Não tentaremos influenciar nas negociações, mas pedimos à UE e ao Reino Unido para desenvolverem processos rapidamente e sem asperezas desnecessárias", acrescentou.

A Grã Bretanha, maior aliado dos Estados Unidos na Europa, decidiu no ano passado em um referendo sair da UE.

Bruxelas deu a Londres o prazo até 4 de dezembro para mostrar avanços nas discussões sobre os compromissos adquiridos como sócio.

A UE disse que antes de discutir o futuro relacionamento, o Reino Unido deve resolver três assuntos espinhosos: a fatura da separação, a fronteira com a Irlanda e os direitos dos cidadãos da UE que vivem na Grã Bretanha.

* AFP