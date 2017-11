EUA: Missouri inicia investigação de práticas comerciais do Google

Chicago 13/11/2017 | 22h57

O Google enfrenta nesta segunda-feira uma ampla investigação sobre suas práticas comerciais, enquanto autoridades dos Estados Unidos planejam questionar como a gigante da internet administra informação dos usuários e oferece resultados de busca.

O procurador-geral do Missouri, Josh Hawley, emitiu uma citação de investigação para determinar se a companhia violou as leis anti-monopólio e de defesa do consumidor.

A investigação pretende compreender a vasta informação que o Google possui, incluindo a informação que coleta dos dispositivos, as consultas on-line e as transações com cartões de crédito.

A investigação é a mais recente envolvendo a companhia, que também está na mira de reguladores europeus.

"Há fortes razões para acreditar que o Google não tem levado em conta os melhores interesses dos cidadãos do Missouri", disse Hawley, um republicano que busca obter um assento no Senado de seu país em 2018.

Um porta-voz do Google disse que a companhia não recebeu a citação do Missouri, mas que tem "fortes proteções de privacidade para os usuários".

O grupo opera "em um ambiente de alta competitividade e dinâmico", disse Patrick Lenihan, em uma declaração por e-mail.

* AFP