EUA destinou US$ 73 bi à inteligência em 2017

Washington 01/11/2017 | 21h37

Os Estados Unidos destinaram 73 bilhões de dólares a suas atividades de inteligência civil e militar em 2017, no país e no exterior, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira.

O departamento de Defesa informou que o orçamento para as atividades de inteligência militar durante o ano fiscal concluído em setembro atingiu 18,4 bilhões de dólares.

"Não será publicado qualquer outro número ou detalhe, porque estão classificados como segredo de defesa por razões de segurança nacional", destacou o Pentágono.

Na segunda-feira, a direção de inteligência nacional (DNI) anunciou que seu orçamento para o ano fiscal foi de 54,6 bilhões de dólares.

Uma das recomendações da comissão que investigou os atentados de 11 de setembro de 2001 era a publicação dos orçamentos das agências de Inteligência.

Desde 2011, a recomendação é cumprida no prazo de 30 dias após a conclusão do ano fiscal, sob a forma de dois valores globais, que envolvem as atividades civis e militares, sem distinção de distribuição geográfica.

* AFP