Washington 21/11/2017 | 17h32

O governo americano divulgou, nesta terça-feira (21), novas sanções econômicas contra a Coreia do Norte e contra empresas chinesas que fazem negócios com Pyongyang.

O anúncio do Departamento do Tesouro se dá um dia depois de Washington ter incluído a Coreia do Norte em sua lista de países patrocinadores do terrorismo e advertido sobre a adoção de novas medidas contra seu programa nuclear.

* AFP