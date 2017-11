EUA: anulado julgamento por corrupção de senador de origem cubana

Washington 16/11/2017 | 20h22

O julgamento por corrupção contra o senador democrata Robert Menendez, filho de imigrantes cubanos, foi anulado nesta quinta-feira (16), pondo fim a um dos processos políticos mais conturbados nos Estados Unidos.

Depois de quatro dias de deliberações, o júri não chegou a uma decisão sobre se os presentes de voos em aviões privados, viagens luxuosas e significativas doações eleitorais a Menendez de parte de um amigo rico constituem em um crime.

Com lágrimas nos olhos ao fim do julgamento de nove semanas, Menendez, senador por Nova Jersey de 63 anos, denunciou uma "acusação injusta" na saída da corte federal em Newark (Nova Jersey).

"A maneira como este caso começou foi ruim. A maneira como foi investigado foi ruim. Cometi meus erros, mas meus erros não nunca foram crimes", disse.

Menendez, um dos três senadores de origem cubana, é um duro crítico do presidente Donald Trump, mas também de Cuba e da Venezuela. É ainda um árduo defensor da causa dos imigrantes.

No entanto, as acusações de que usou seu gabinete para favorecer os interesses de Salomon Melgen, um oftalmologista da Flórida e doador de suas campanhas, o colocou em risco de ir para prisão. A decisão poderia ter consequências políticas em nível nacional.

Menendez, que negou as acusações, teria se beneficiado de férias na vila de Melgen, na República Dominicana, e no luxuoso hotel Park Hyatt Paris-Vendôme, além de comidas, partidas de golfe e 750.000 dólares em doações de campanha.

Em troca, de acordo com a acusação, o senador ajudou a Melgen para que a sua companhia de controle de mercadorias fechasse um contrato com a alfândega da República Dominicana, interveio para que namoradas brasileiras, dominicanas e ucranianas do médico conseguissem vistos americanos, além de colaborar para solucionar um litígio com o ministério da Saúde.

O senador enfrentava 22 denúncias, entre elas conspiração e suborno, supostamente cometidos entre 2006 e 2013.

Caso o senador Menendez seja condenado, a pressão política para que renuncie será enorme. Nesse caso, caberá ao governador de Nova Jersey nomear um substituto, porque o Congresso não tem um sistema de suplentes. O atual governador, que estará no cargo até janeiro, é o republicano Chris Christie, que provavelmente elegeria um membro do seu partido, fazendo os democratas perderem espaço.

Menendez, que faz parte dos 12 senadores que foram acusados na história dos Estados Unidos, poderá agora enfrentar uma investigação do Senado, conforme sugeriu o líder da maioria republicana Mitch McConnell.

Na sua opinião, o Código de Conduta do Senado poderia ter sido infringido, motivo pelo qual convocou a Comissão de Ética do Senado para investigar as ações de Menendez.

* AFP