Espanha resgata 260 emigrantes em sua costa

Madri 17/11/2017 | 19h57

Ao menos 260 emigrantes foram resgatados nesta sexta-feira na costa da Espanha, informou o serviço de salvamento marítimo, precisando que há outras embarcações à deriva.

Até o momento, 266 pessoas, em 24 embarcações precárias, foram resgatadas durante o dia, informou à AFP uma porta-voz dos socorristas, revelando que ao menos outros quinze barcos estão sendo procurados.

Os emigrantes resgatados, em estado regular de saúde, foram levados para os portos de Cartagena, Málaga e Torrevieja, segundo a porta-voz.

A Espanha é a terceira porta de entrada de imigrantes na Europa, atrás de Itália e Grécia.

Até 15 de novembro, 17.687 imigrantes chegaram à Espanha pelo mar desde o início do ano, do total de 159 mil que entraram na Europa, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Na travessia, 158 morreram ou desapareceram na costa espanhola, do total de 2.982 falecidos no Mediterrâneo.

* AFP