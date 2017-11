Eslovenos votam para presidente em 2º turno neste domingo

Liubliana 12/11/2017 | 10h02

Os eslovenos vão às urnas neste domingo (12) para o segundo turno da eleição presidencial, na qual o presidente em final de mandato e ganhador do primeiro turno, Borut Pahor, enfrenta o ex-ator Marjan Sarec, que se apresentou como independente.

Cerca de 1,7 milhão de eleitores são esperados para votar até as 17h GMT (15h, horário de Brasília).

Ex-primeiro-ministro socialdemocrata, Pahor obteve 47,10% no primeiro turno, menos do que o necessário para a reeleição que parecia garantida nas pesquisas de intenção de voto. A abstenção foi recorde (55%).

Marjan Sarec, que fez campanha contra as elites políticas do país, recebeu 24,93% dos votos.

Eleito com ampla maioria em 2012, Pahor cultivou durante sua Presidência uma imagem de modernidade e proximidade com a população, levantando críticas de analistas e de adversários que o classificaram de "populista".

Já havia sido eleito primeiro-ministro em 2008, mas teve de deixar o cargo em 2011, em um contexto de grave crise econômica.

No ano seguinte, chegou à Presidência, com 67,2% dos votos no segundo turno.

* AFP