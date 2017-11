Empresa japonesa pede desculpas por trem que partiu 20 segundos antes do previsto

Tóquio 17/11/2017 | 06h17

Uma empresa ferroviária japonesa pediu desculpas pelo "grande incômodo" provocado por um de seus trens, que iniciou a viagem 20 segundos antes do horário previsto.

Na terça-feira, um trem da linha Tsukuba Express, que liga Tóquio aos subúrbios do norte da capital, saiu da estação de Minami Nagareyama às 9H44 e 20 segundos, ao invés do horário previsto: as 9H44 e 40 segundos.

"Sentimos muito pelo grande incômodo provocado aos nossos passageiros", afirmou a empresa Tsukuba Express. "Os usuários não reclamaram do incidente e nenhum deles perdeu o trem", completa a empresa em um comunicado.

O transporte ferroviário japonês é famoso por sua pontualidade, necessário para garantir um tráfego fluido. Mas quando os trens não cumprem os horários, os diretores das empresas pedem perdão com discursos que, muitas vezes, duram mais que o atraso do veículo.

As desculpas da Tsukuba Express por 20 segundos de antecedência provocaram muitos comentários de internautas ao redor do mundo, que compararam a situação ao atraso crônico dos trens em seus países.

A notícia também provocou perplexidade no Japão.

"Desculpas por sair às 9H44 ao invés das 9H44? Vamos muito longe", escreveu uma pessoa no Twitter.

"País estranho o que uma diferença de 20 segundos provoca um pedido sincero de desculpas, enquanto falsificar a qualidade dos produtos de alumínio e aço ou as más práticas de certificação de carros é algo habitual", criticou outro internauta.

A indústria japonesa registrou uma série de escândalos recentemente. O último deles envolve a empresa siderúrgica Kobe Steel, que admitiu ter falsificado as características técnicas de vários de seus produtos.

As montadoras Nissan e Subaru anunciaram recalls de milhares de carros e admitiram que as inspeções finais não haviam sido realizadas de modo correto durante anos.

* AFP