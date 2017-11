Empresa de Elon Musk quer construir túnel para cortar trânsito em Los Angeles

Los Angeles 22/11/2017 | 14h52

Uma empresa de Elon Musk, fundador da SpaceX e da Tesla, pediu autorização para criar um túnel sobre Los Angeles, que ajude a reduzir o gigantesco trânsito da cidade californiana, disse à AFP um porta-voz da cidade.

O empresário nascido na África do Sul se queixou, repetidamente, dos engarrafamentos que precisa atravessar para chegar da sua casa, em Bel-Air, aos seus escritórios, em Hawthorne, perto do aeroporto de LA, um trajeto que pode levar mais de uma hora e meia. Sua solução? Um túnel que permita percorrer essa distância em poucos minutos.

A empresa chamada, ironicamente, Boring Company (companhia entediante) "apresentou à cidade de Los Angeles uma solicitação de permissão para escavar" um túnel, segundo Alex Comisar, porta-voz da segunda maior cidade americana.

O trajeto proposto vai do Valle de San Fernando, no leste do Los Angeles, até o oeste da cidade, em Santa Monica, Venice, Hawthorne.

"O escritório de engenharia civil atualmente está revisando os documentos", acrescentou Comisar.

Os veículos desceriam ao subsolo em plataformas operadas com energia elétrica para serem transportados - com seus passageiros dentro - em grande velocidade - mais de 200 km/h - até o outro lado da cidade em questão de minutos, segundo o projeto.

Em agosto, a Boring Company já tinha obtido a autorização para escavar um primeiro segmento de túnel em Hawthorne, e Musk tuitou uma foto de seu teste subterrâneo no fim de outubro.

* AFP