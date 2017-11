Elizabeth II e seu marido encantados com o casamento do principe Harry

Londres 27/11/2017 | 10h18

A rainha Elizabeth II da Inglaterra e seu marido Philp estão encantados com o anúncio do casamento de seu neto Harry com a atriz americana Meghan Markle, informou o palácio de Buckingham.

"A rainha e o duque de Edimburgo estão encantados com o casal e desejam a eles toda a felicidade", afirma um comunicado postado no Twitter.

Harry, 33 anos, e Meghan, de 36, vão se casar na primavera (hemisfério norte) de 2018, conforme anunciou a Casa Real nesta segunda.

"O casamento será na primavera (boreal) de 2018. Mais detalhes sobre o dia do casamento serão anunciados no devido momento", declarou a assessoria da Clarence House (o Palácio do príncipe Charles, pai do noivo), sobre o compromisso entre o quinto na linha de sucessão ao trono e a atriz.

al.zm/cn

* AFP