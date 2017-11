Eleições na República Democrática do Congo serão em dezembro de 2018

Kinshasa 05/11/2017 | 16h37

As eleições presidencial, legislativas, provinciais e municipais na República Democrática do Congo (RDC) foram marcadas para 23 de dezembro de 2018 - informou uma fonte oficial neste domingo (5).

Essas "eleições diretas" serão organizadas em um único turno, no domingo de 23 de dezembro de 2018, declarou o relator da Comissão Eleitoral, Jean-Pierre Kalamba, em uma cerimônia oficial para a publicação do calendário.

Segundo a Comissão Eleitoral Nacional Independente (Ceni), o anúncio dos primeiros resultados da disputa presidencial será em 30 de dezembro de 2018.

Os resultados definitivos serão conhecidos em 9 de janeiro de 2019. O novo presidente toma posse em 12 de janeiro de 2019, acrescentou a Ceni.

De acordo com o presidente da Comissão, Corneille Nangaa, esse calendário se baseia no "princípio da racionalização do sistema eleitoral para reduzir o custo das eleições".

A divulgação dessas datas acontece em um contexto político ainda tenso, devido à permanência no poder do presidente Joseph Kabila, após o fim de seu mandato em 20 de dezembro de 2016.

