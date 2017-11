EI recupera controle 'quase total' de cidade estratégica na Síria

Beirute 11/11/2017 | 11h48

Os extremistas do grupo Estado Islâmico (EI) recuperaram o controle "quase total" de Bukamal, cercando as forças do governo e seus aliados na periferia dessa cidade estratégica do leste sírio - informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) neste sábado (11).

Na quinta-feira, o Exército sírio havia anunciado a conquista de Bukamal, a última cidade que seguia nas mãos do EI na Síria. No dia seguinte, o EI conseguiu recuperar o controle de quase 50% da cidade, por meio de uma violenta reação.

O EI "recuperou o controle quase total de Bukamal, cercando as forças aliadas do governo nas periferias sul e leste da cidade, após uma contraofensiva e emboscadas" dos extremistas, disse à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

A ofensiva do governo sírio em Bukamal, cidade situada perto da fronteira com o Iraque, está sendo realizada, principalmente, por milicianos iraquianos, combatentes do Hezbollah libanês e dos Guardiães da Revolução iranianos, segundo o OSDH.

De acordo com Abdel Rahman, os membros do EI deixaram as forças pró-governo acreditarem que haviam recuperado o controle da cidade para poderem atacá-las melhor na sequência.

* AFP