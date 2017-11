Donald Trump visita Pearl Harbor antes de viajar para a Ásia

Honolulu 04/11/2017 | 08h02

O presidente americano, Donald Trump, que fará sua primeira viagem à Ásia, fez uma escala no Havaí para uma rápida visita a Pearl Harbor, onde se reuniu com os comandantes das operações militares dos Estados Unidos na região do Pacífico.

Trump e sua esposa, Melania, lançaram pétalas de flores nas águas do USS Arizona Memorial, que recorda as centenas de militares americanos mortos no ataque surpresa do Japão em 1941, que provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.

O casal Trump também compareceu a uma cerimônia durante a qual os dois depositaram uma coroa de flores diante do monumento com os nomes das vítimas do ataque.

Antes da visita, de 20 minutos, Donald Trump se reuniu com os principais nomes do Comando do Pacífico dos Estados Unidos para falar sobre os problemas de segurança na região.

Em um breve comentário à imprensa, Trump se mostrou entusiasmado com a visita, "muito especial", a Pearl Harbor.

Este é um local "sobre o qual li, falei e estudei, mas no qual nunca estive".

"Vai ser muito emocionante para mim", completou.

Após a escala no Havaí, o presidente americano viaja para a Ásia para uma visita de duas semanas que incluirá Japão, Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas. O centro de todas as conversas de Trump na região será a Coreia do Norte.

* AFP