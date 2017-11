Disney anuncia nova trilogia de 'Star Wars'

San Francisco 09/11/2017 | 23h00

A Disney anunciou nesta quinta-feira (9) que lançará uma nova trilogia o melhor momento de nossas vidas colaborando com a Lucasfilm e a Disney em 'Os Últimos Jedi'" e "estamos ansiosos para prosseguir com esta nova série de filmes", declarou Johnson em um comunicado com seu produtor Ram Bergman.

O próximo filme, gravado na costa oeste da Irlanda e nos Pinewoods Studios, na região de Londres, mostra um Luke ensinando Rey (Daisy Ridley) os caminhos da força, e especula sobre o destino da princesa Leia (agora general Leia Organa), interpretada pela finada Carrie Fisher.

"Star Wars" é a franquia mais lucrativa e influente da história do cinema. Desde a estreia do primeiro filme, em 1977, se arraigou na cultura 'geek' e impulsionou alguns dos maiores emprendimentos do Vale do Silício.

A Disney apresentou nesta quinta-feira resultados abaixo do esperado para seu quarto trimestre do exercício 2016/2017 devido a lucros menores em seus estúdios de cinema.

O lucro líquido baixou 1%, a 1,747 bilhão de dólares, e o volume de investimentos caiu 3%, a 12,779 bilhões, quando eram esperados 13,340 bilhões.

* AFP