Direita lidera boca de urna na Sicília

Bagheria 05/11/2017 | 22h42

Liderada pelo partido de Silvio Berlusconi, a direita italiana se encontrava ligeiramente á frente, quase empatada com o Movimento Cinco Estrelas (M5S, populista) nas eleições regionais da Sicília - revelam duas pesquisas de boca de urna publicadas neste domingo (5).

As seções eleitorais fecharam às 22h locais (19h, em Brasília), mas a apuração dos votos começa apenas a partir das 8h locais (5h, em Brasília) desta segunda-feira.

Segundo pesquisa da emissora pública italiana RAI, a direita obtém de 39% a 35% dos votos, e o M5S, que espera conquistar na Sicília sua primeira região italiana, entre 37% e 33%.

O candidato apoiado pelo Partido Democrata de Matteo Renzi (PD, centro-esquerda, da situação) aparece com entre 20% e 16% dos votos, bem à frente do candidato da esquerda, apoiada por dissidentes do PD (entre 11% e 7%).

Segundo outra boca de urna, divulgada pela rede privada La 7, a direita ganha com entre 36% e 40% dos votos, seguida do M5S (34%-38%), da centro-esquerda (16%-20%) e da esquerda (11%-7%).

Com 4,5 milhões de eleitores convocados às urnas para eleger governador e assembleia regional, a disputa na Sicília é o último grande teste antes das legislativas, que devem acontecer entre fevereiro e abril do ano que vem.

* AFP