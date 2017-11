Dia dos Solteiros: grupo chinês Alibaba vende US$ 25 bilhões em 24h

Pequim 12/11/2017 | 09h42

O líder chinês do e-commerce, Alibaba, bateu este ano seu recorde de vendas no Dia dos Solteiros, atingindo uma receita de mais de US$ 25,3 bilhões.

Neste domingo (12), o grupo anunciou em sua página on-line que o valor de vendas da véspera chegou a 168,3 bilhões de iuanes.

O "Dia dos Solteiros" foi criado em 2009 pelo Alibaba, data em que registra um boom de vendas com promoções agressivas.

No total, o volume de vendas teve um aumento de 39% em relação ao ano anterior, quando registrou 120,7 bilhões de iuanes (US$ 17,8 bilhões).

Em 24 horas, Alibaba vendeu uma quantia equivalente ao PIB do Afeganistão, ou Honduras.

No auge do sábado, foram registrados 256 mil pagamentos por segundo. Mais de 90% das transações registradas pela plataforma de pagamentos on-line do Alibaba foram por celular.

As ventas dos concorrentes, como a JD.com, também dispararam ontem.

