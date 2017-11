Dez veículos carregados de armas são destruídos pelo Egito na fronteira líbia

Cairo 22/11/2017 | 15h47

O exército egípcio anunciou nesta quarta-feira que destruiu dez veículos carregados de armas e munições na fronteira líbia.

"As forças aéreas provocaram um novo golpe aos contrabandistas e infiltrados", impedindo-os de introduzir clandestinamente essas armas e munições no país, comemorou o porta-voz do Exército, Tamer el-Refaï, no Facebook.

O exército visa regularmente os veículos utilizados para o contrabando de armas na fronteira oeste do Egito com a Líbia.

Na semana passada, as autoridades asseguraram que o grupo Ansar al-Islam, que reivindicou o ataque de 20 de outubro que matou 16 policiais no Egito, estava instalado na cidade líbia de Derna, considerada um reduto jihadista.

Desde a destituição do presidente egípcio islamita Mohamed Mursi em 2013, as forças de segurança enfrentam várias facções jihadistas que multiplicam os ataques.

A situação é particularmente explosiva no norte do Sinai, onde a facção egípcia do grupo Estado Islâmico (EI) continua ativa.

* AFP