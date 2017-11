Demanda de ouro está no nível mais baixo desde 2009

Londres 09/11/2017 | 16h45

A demanda global por ouro caiu 9% no terceiro trimestre do ano, afetada pelas compras fracas no mercado-chave da Índia, anunciou o órgão da indústria, o Conselho Mundial do Ouro, nesta quinta-feira (9).

A demanda mundial entre julho e setembro caiu a 915 toneladas, seu nível mais baixo desde o terceiro trimestre de 2009, afirma a nota do Conselho.

"O que levou a demanda a ser fraca foi antes e acima de tudo a Índia", explicou John Mulligan, diretor do Conselho, à AFP.

"Se você olhar para os dados, a demanda indiana de joalheria caiu 25% em relação ao terceiro trimestre de 2016, e a demanda de moedas, 23%", acrescentou.

A Índia é o segundo maior comprador mundial de ouro, atrás apenas na China, mas viu a demanda ser afetada por uma série de medida do governo, como um novo sistema fiscal e novas regulamentações contra lavagem de dinheiro.

Na China, a demanda por joias de ouro subiu 13% no período, enquanto a de moedas recuou 57%.

"A tendência no mercado é em direção ao que chamam de ouro duro 3D", explicou Mulligan.

"Na verdade, é ouro puro, mas usa tecnologia, o que significa que ele fica com uma superfície muito rígida, mas é uma peça leve, geralmente oca".

Nesta quinta-feira, o preço do ouro era de 1.283,71 dólares a onça, uma queda ante os 1.284 de quarta-feira.

* AFP