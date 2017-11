Déficit orçamentário aumenta em outubro nos EUA

Washington 13/11/2017 | 17h52

Os Estados Unidos registraram uma forte alta do déficit do orçamento em outubro, o primeiro mês do exercício fiscal 2017/18, informou nesta segunda-feira (13) o Departamento do Tesouro.

O saldo no vermelho em outubro foi de 63 bilhões de dólares, o que significa 36% a mais que em outubro do ano passado.

O resultado foi atribuído a um aumento dos gastos militares e de saúde e de custos vinculados com a reparação dos danos causados por furacões.

Desde 1955, outubro é um mês deficitário para o fisco, porque não são recolhidos impostos, explicou um especialista do Tesouro.

* AFP