Buenos Aires 25/11/2017 | 17h42

A Armada Argentina admitiu neste sábado não ter nenhum indício do submarino argentino que provavelmente explodiu no Atlântico Sul com 44 tripulantes a bordo. Sofisticados equipamentos russos chegaram ao país para apoiar as buscas pelo submarino desparecido no Atlântico.

* AFP