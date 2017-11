Conselho de Segurança se reúne na quarta por míssil norte-coreano (EUA)

Nações Unidas 28/11/2017 | 20h47

O Conselho de Segurança da ONU se reunirá em caráter de urgência na quarta-feira (29) para analisar o lançamento de um míssil balístico intercontinental norte-coreano, informou a missão americana.

A reunião, pedida por Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, será celebrada às 16h30 locais (19h30 de Brasília).

O Conselho já tinha prevista uma reunião para discutir os avanços das novas sanções recentemente impostas a Pyongyang para deter seus programas militares.

Desde novembro do ano passado, o Conselho impôs embargos a vários produtos, incluindo carvão, ferro, têxteis e alguns alimentos, restringido as associações empresariais e sancionando um número de entidades norte-coreanas em resposta aos testes nucleares e balísticos do país asiático.

Também proibiu-se a contratação de trabalhadores norte-coreanos e se impôs um embargo às compras de petróleo por parte de Pyongyang, particularmente a partir da China, seu principal parceiro comercial.

Sob as resoluções da ONU, a Coreia do Norte tem proibido desenvolver mísseis e armas com capacidade nuclear, mas Pyongyang argumenta que precisa do arsenal para se defender da "hostilidade" dos Estados Unidos.

O lançamento desta quarta-feira (tarde de terça no Brasil) foi o primeiro teste em mais de dois meses, pondo fim a um impasse que alguns diplomatas haviam considerado uma janela de oportunidade para iniciar conversações.

* AFP